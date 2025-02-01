https://news.day.az/society/1727163.html

Первый заместитель председателя ANAMA освобожден от должности

Первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Бахруз Мамедов освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее распоряжение было подписано 31 января 2025 года.