https://news.day.az/society/1727222.html Последняя ситуация на автомобильных дорогах страны Объявлена ситуация на автомобильных дорогах страны. Как передает Day.Az, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии. Предполагается, что в связи с туманной погодой 3 февраля видимость на автомагистралях будет ограничена до 200-700 метров.
Последняя ситуация на автомобильных дорогах страны
Объявлена ситуация на автомобильных дорогах страны.
Как передает Day.Az, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.
Предполагается, что в связи с туманной погодой 3 февраля видимость на автомагистралях будет ограничена до 200-700 метров.
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