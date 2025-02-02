Последняя ситуация на автомобильных дорогах страны

Объявлена ситуация на автомобильных дорогах страны.

Как передает Day.Az, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

Предполагается, что в связи с туманной погодой 3 февраля видимость на автомагистралях будет ограничена до 200-700 метров.