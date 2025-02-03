Видео, размещенные в соцсетях в связи с муниципальными выборами, будут изучены

Видео, опубликованные в социальных сетях в связи с муниципальными выборами, будут изучены.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК, сообщает Day.Az.

Он отметил, что нет необходимости выдвигать жалобы на публикации о выборах в социальных сетях.

"У нас создана рабочая группа по этому поводу, и они изучают каждую из этих публикаций. По каждой будет проведено разбирательство", - добавил Панахов.

Отметим, что 29 января в 19:00 в Азербайджане завершилось голосование на муниципальных выборах. По состоянию на 19:00, проголосовали 1 874 810 избирателей, явка избирателей составила 31,45%.

В 118 избирательных округах будут избраны 8 071 член муниципалитетов по 685 муниципалитетам. На муниципальных выборах в избирательные бюллетени были внесены имена 16 092 кандидатов. Для наблюдения за муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии и окружных избирательных комиссиях было аккредитовано 70 625 наблюдателей. На 1000 избирательных участков были установлены веб-камеры.