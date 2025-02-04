Где сейчас пробки в Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

6) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

7) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8) улице Микаила Мушфига, от транспортной развязки в Бадамдаре в направлении школы №20;

9) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

10) проспекте Нефтчиляр, в направлении круговой развязки "Азнефть".