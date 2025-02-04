К сведению желающих купить жилье в ипотеку

Фонд ипотечного и кредитного гарантирования Азербайджана с целью продолжения процесса ипотечного кредитования в 2025 году выделил лимиты уполномоченным банкам на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов.

Об этом Day.Az сообщили в Фонде.

Прием обращений от граждан начнется:

По ипотечным кредитам: 06.02.2025 с 10:00

По льготным ипотечным кредитам: 07.02.2025 с 10:00.

Прием обращений будет осуществляться через систему (www.e-gov.az) посредством SİMA Token (электронная подпись) или Asan İmza.

Ранее мы сообщали, что граждане Азербайджана, относящиеся к отдельным категориям, смогут встать на учет для получения жилого помещения из государственного жилищного фонда по договору социального найма только один раз.