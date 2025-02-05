В этих районах не будет света

В связи с проведением ремонтных работ на 35-киловольтной воздушной линии "Гаргалыг" в ряде сел, расположенных в зоне охвата Масаллинской электросети (ЭС), 5 февраля возникнут перебои в электроснабжении.

Как сообщили Day.Az в "Азерэнержи", с 11:00 до 13:00 в селах Хырмандалы, Шахрияр, Гаджитепе, Кечекли, Мамедханлы возникнут перебои в подаче электричества.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.