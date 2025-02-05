Результаты мониторинга птичьего гриппа в Азербайджане

Мониторинг Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) не выявил возбудителей птичьего гриппа в стране.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, мониторинг проводился с 13 по 17 января на территории республики.

В частности эксперты провели клинический осмотр диких птиц, взяли пробы крови и мазков у 64 особей.

Кроме того, проведен забор соответствующих образцов у 300 пернатых в 30 промышленных птицеводческих предприятиях различного масштаба, а также у 634 домашних птиц различных видов в 206 семейных хозяйствах.

В ходе исследований не выявлено возбудителей птичьего гриппа и подозрений на клинические признаки заболевания. Диагностические образцы, взятые у домашних пернатых, также были исследованы на болезнь Ньюкасла, и никаких предполагаемых случаев заражения не обнаружено.

Собранные эпизоотологические данные и информация о взятых образцах внесены в электронную систему.