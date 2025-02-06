Госструктуры Азербайджана обратились к населению в связи с чаем для похудения

В последнее время увеличивается массовый импорт в Азербайджан различных марок кофе и чая под названием "чай и кофе для похудения" путем электронной торговли.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместной информации Минздрава и Таможенного комитета.

В результате расследований, проведенных таможенными органами в отношении указанных товаров, установлено, что в составе кофе и чая содержится вещество "сибутрамин", которое в некоторых случаях считается сильнодействующим веществом.

"Сибутрамин" включен в "Список сильнодействующих веществ и их особо крупной партии", утвержденного законом Азербайджана от 18 марта 2016 года, и перемещение через таможенную границу Азербайджана товаров, содержащих это вещество, вне таможенного контроля или тайно, с использованием документов или средств таможенной идентификации путем обмана, либо путем недекларирования или недостоверного декларирования, уголовно наказуемо по ст. 206 УК, а при наличии оснований - по ст. 240 того же Кодекса.

Наряду с лицами, сделавшими заказы на незаконный ввоз в страну сильнодействующих веществ, ответственность в установленном законом порядке несут также транспортные предприятия и иные лица.

На основании протокола Фармакологического и Фармакопейного Экспертного совета Минздрава Азербайджана принято решение об исключении из государственного реестра средств, содержащих "сибутрамин", используемых в качестве средства против ожирения, учитывая их опасность для человеческого организма, а также о запрете государственной регистрации средств, содержащих "сибутрамин".

Имеются данные о 10 092 побочных эффектах действующего вещества сибутрамина. Побочными эффектами вышеупомянутого вещества являются головная боль, бессонница, сухость во рту, головокружение, запор, повышенное кровяное давление, депрессия, беспокойство, усталость, рвота, диарея, сухость в горле, мигрень, инфаркт миокарда, галлюцинации, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и серьезные риски, астма, кома, потеря речи, внезапная смерть и т. д. Поэтому во многих странах применение сибутрамина прекращено, и кроме Азербайджана государственная регистрация продукции, содержащей "сибутрамин", запрещена в странах Евросоюза, а также в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Египте и других странах.