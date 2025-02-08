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В Азербайджане произошло землетрясение

В Гаджигабульском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. Подземные толчки были зарегистрированы в 18:31 по местному времени в 20 км к северу от станции Ширван в Гаджигабульском районе, очаг залегал на глубине 38 км.