В Азербайджане произошло землетрясение

В Гаджигабульском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Подземные толчки были зарегистрированы в 18:31 по местному времени в 20 км к северу от станции Ширван в Гаджигабульском районе, очаг залегал на глубине 38 км.

Отмечается, что землетрясение не ощущалось.