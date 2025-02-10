Опасный инцидент на скользкой дороге в Габале

В Габалинском районе произошла опасная ситуация на обледенелой дороге.

Как передает Day.Az, видео с инцидентом было размещено в социальных сетях.

Так, легковой автомобиль занесло на скользкой дороге, в результате транспортное средство чуть не наехало на пешеходов.

Представляем эти кадры: