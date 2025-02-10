https://news.day.az/society/1729040.html

Опасный инцидент на скользкой дороге в Габале - ВИДЕО

В Габалинском районе произошла опасная ситуация на обледенелой дороге. Как передает Day.Az, видео с инцидентом было размещено в социальных сетях. Так, легковой автомобиль занесло на скользкой дороге, в результате транспортное средство чуть не наехало на пешеходов. Представляем эти кадры: