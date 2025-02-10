Где сейчас пробки в Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";

6) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки);

7) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

8) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9) шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

10) проспекте Хатаи в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

12) улице Диляры Алиевой, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

13) проспекте Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении транспортной развязки "Азнефть";

14) улице Микаила Мушфига, от круговой развязки "Бадамдар" в направлении школы №20;

15) улице Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

16) проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога), в направлении центра столицы.