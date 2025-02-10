Будет ли завтра снег?

Обнародован прогноз погоды на 11 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако утром в некоторых пригородах возможен небольшой моросящий дождь. Ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 772 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорьях 13-18° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром на дорогах в некоторых горных районах возможна гололедица.