В Баку задержаны грабители

В полицию поступила информация о совершении краж из 7 магазинов, расположенных в разных районах столицы, в результате которых потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более 2500 манатов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

В результате принятых мер были задержаны подозреваемые в совершении краж В.Рзаев, ранее судимые Ф.Фаттахов, Ш.Алиев, М.Гусейнов, Н.Дадашов и один подросток, имя которого не раскрывается.

Проводятся исследование.