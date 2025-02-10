https://news.day.az/society/1729144.html В Баку задержаны грабители В полицию поступила информация о совершении краж из 7 магазинов, расположенных в разных районах столицы, в результате которых потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более 2500 манатов. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
В Баку задержаны грабители
В полицию поступила информация о совершении краж из 7 магазинов, расположенных в разных районах столицы, в результате которых потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более 2500 манатов.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
В результате принятых мер были задержаны подозреваемые в совершении краж В.Рзаев, ранее судимые Ф.Фаттахов, Ш.Алиев, М.Гусейнов, Н.Дадашов и один подросток, имя которого не раскрывается.
Проводятся исследование.
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