В отношении ряда компаний возбуждено уголовное дело
Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного недропользования на территориях Гарадагского, Бинагадинского и Хазарского районов города Баку, а также в Тертерском районе.
Как передает Day.Az, данную информацию распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.
Управлением внеуголовного производства проведено расследование фактов нарушения правил охраны и использования недр, а также незаконного захвата земельных участков на указанных территориях.
Согласно предварительным данным, в результате незаконной деятельности по добыче пиленого камня, песчано-гравийной смеси, смешанного песка и горных пород природе нанесен ущерб на сумму более 354 тыс. манатов.
По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Следственное управление Генпрокуратуры и органы внутренних дел проводят расследование.
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