В Баку появился новый пешеходный переход

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительство нового пешеходного перехода в проблемной зоне, где пешеходам было сложно пересекать дорогу, на 3-м километре автомобильной дороги Аэропорт-Мярдякан-Зугулба.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в рамках этих мероприятий агентство завершило строительство нового пешеходного перехода на 3-м километре автомобильной дороги Аэропорт-Мярдякан-Зугулба.

"Согласно проекту, общая длина перехода составляет 51 метр, внутренняя ширина - 3,5 метра, ширина лестниц - 3 метра. Высота перехода над уровнем дороги составляет 5,8 метра, он состоит из центральной опоры и металлической конструкции.

Переход имеет два входа-выхода, оснащён лифтовыми системами. Для сотрудников, контролирующих его эксплуатацию, построено контрольное помещение, установлены камеры безопасности, проведены работы по благоустройству территории вокруг перехода.

Новый надземный пешеходный переход обеспечит комфортное и безопасное пересечение дороги пешеходами в данном районе", - говорится в сообщении.