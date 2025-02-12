https://news.day.az/society/1729621.html В Нефтчале снесен незаконно построенный объект - ФОТО - ВИДЕО В Нефтчале демонтировали самовольно возведенное здание. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в ведомство поступило обращение о незаконном строительстве, осуществляемом частным лицом.
В Нефтчале снесен незаконно построенный объект - ФОТО - ВИДЕО
В Нефтчале демонтировали самовольно возведенное здание.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в ведомство поступило обращение о незаконном строительстве, осуществляемом частным лицом.
Рассмотрев жалобу, Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС совместно с представителями Исполнительной власти Нефтчалинского района приняло меры, в результате которых объект был снесен.
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