Экстренное торможение поезда помогло избежать трагедии

В Баку едва не произошла трагедия на железной дороге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, житель Агстафинского района Г.К., 1984 года рождения, был задержан после того, как остановил движущийся скорый поезд, выйдя на железнодорожные пути.

Инцидент произошел сегодня ночью в 00:10, когда состав, следовавший рейсом Балакен-Баку, пересекал станцию Кешля. По словам мужчины, он совершал ночную прогулку и случайно оказался на рельсах. Оказавшись в темноте перед приближающимся поездом, он растерялся и не смог покинуть путь, вынудив машиниста применить экстренное торможение.

Благодаря своевременной реакции машиниста удалось избежать трагедии. В отношении Г.К. был составлен административный протокол по статье 510 (мелкое хулиганство), и суд оштрафовал его на 50 манатов.