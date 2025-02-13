В Баку приехавший в гости мужчина скончался на улице

В Сабаильском районе Баку произошел трагический инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, мужчина неожиданно почувствовал себя плохо на улице Хагани Рустамова и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть.

По предварительным данным, скончавшийся - уроженец Агсуинского района С. Фейзуллаев, 1959 года рождения. Известно, что он приехал в столицу в гости.