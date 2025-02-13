https://news.day.az/society/1729820.html В Баку приехавший в гости мужчина скончался на улице В Сабаильском районе Баку произошел трагический инцидент. Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, мужчина неожиданно почувствовал себя плохо на улице Хагани Рустамова и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть. По предварительным данным, скончавшийся - уроженец Агсуинского района С.
В Баку приехавший в гости мужчина скончался на улице
В Сабаильском районе Баку произошел трагический инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, мужчина неожиданно почувствовал себя плохо на улице Хагани Рустамова и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть.
По предварительным данным, скончавшийся - уроженец Агсуинского района С. Фейзуллаев, 1959 года рождения. Известно, что он приехал в столицу в гости.
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