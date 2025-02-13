На прилавках азербайджанских магазинов появятся местные бананы

В Азербайджане впервые начнут продавать местные бананы, которые были выращены в тепличных условиях без применения химических добавок и препаратов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", на данный момент на участке площадью 10 гектаров, предназначенном для выращивания бананов, собрано более 500 тонн урожая. Эти бананы специально адаптированы к климату Азербайджана, а для обеспечения высокого качества и урожайности были привлечены опытные агрономы из Турции. Процесс их выращивания имеет ряд особенностей.

После того как плоды собраны, банановый стебель срезают, чтобы ускорить рост нового растения, которое появляется рядом.

Предприниматель Эльнур Абдуллаев отметил, что основной целью местного производства бананов является снижение зависимости Азербайджана от импорта. Вскоре местные бананы появятся на прилавках магазинов страны.

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