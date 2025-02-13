В Баку выявлено незаконное предприятие по переработке воды

В ходе проверки, проведенной Агентством продовольственной безопасности Азербайджана на предприятии по переработке воды, расположенном в Бинагадинском районе Баку и принадлежащем физическому лицу Асланову Эльхану Магеррам оглы, были выявлены недостатки.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, установлено, что на предприятии, действующем без регистрации безопасности пищевых продуктов, нарушен принцип технологической последовательности

Также выявлено, что резервуары и фильтры для воды не очищаются регулярно, на этикетках продуктов не указаны производитель, адрес, дата производства и срок годности, а также используются этикетки, принадлежащие другим производителям.

По факту на руководство предприятия составлен административный протокол. Принимаются необходимые меры.