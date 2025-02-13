Временные перебои с подачей газа в части одного из районов Баку

В некоторых частях Наримановского района будет временно прекращено газоснабжение.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ПО "Азеригаз".

Сообщается, что в связи со строительством дороги в Наримановском районе будут проведены работы по перемещению газопровода, в связи с чем с 10: 00 14 февраля подача газа будет прекращена.

В период проведения работ временно будет ограничено газоснабжение абонентов, проживающих на улицах А.Алиева 63 и А.Алиева 26.