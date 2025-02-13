https://news.day.az/society/1730053.html Временные перебои с подачей газа в части одного из районов Баку В некоторых частях Наримановского района будет временно прекращено газоснабжение. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ПО "Азеригаз". Сообщается, что в связи со строительством дороги в Наримановском районе будут проведены работы по перемещению газопровода, в связи с чем с 10: 00 14 февраля подача газа будет прекращена.
Временные перебои с подачей газа в части одного из районов Баку
В некоторых частях Наримановского района будет временно прекращено газоснабжение.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило ПО "Азеригаз".
Сообщается, что в связи со строительством дороги в Наримановском районе будут проведены работы по перемещению газопровода, в связи с чем с 10: 00 14 февраля подача газа будет прекращена.
В период проведения работ временно будет ограничено газоснабжение абонентов, проживающих на улицах А.Алиева 63 и А.Алиева 26.
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