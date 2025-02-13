https://news.day.az/society/1730072.html Медико-метеорологический прогноз на завтра Объявлен ожидаемый медико-метеорологический прогноз на 14 февраля. Как сообщили Day.Az в Национальной службы гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается высокая влажность. Отмечается, что прогнозируемые погодные условия могутт вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.
Медико-метеорологический прогноз на завтра
Объявлен ожидаемый медико-метеорологический прогноз на 14 февраля.
Как сообщили Day.Az в Национальной службы гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается высокая влажность.
Отмечается, что прогнозируемые погодные условия могутт вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.
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