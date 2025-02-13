Медико-метеорологический прогноз на завтра

Объявлен ожидаемый медико-метеорологический прогноз на 14 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной службы гидрометеорологии, завтра на Абшеронском полуострове ожидается высокая влажность.

Отмечается, что прогнозируемые погодные условия могутт вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных людей.