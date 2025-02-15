Дорожная полиция обратилась к водителям

Государственная дорожная полиция принимает превентивные меры для обеспечения безопасности движения с учетом возможности обледенения дорог в горных и предгорных районах.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что сотрудники полиции с минувшего вечера, совместно с работниками дорожного хозяйства проводят необходимые работы в горных районах, где проходят автомобильные дороги республиканского значения, проводят профилактические беседы с водителями, информируют их о текущей ситуации на дорогах.

"Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз обращается к водителям с просьбой правильно оценить погодные условия и принять необходимые меры предосторожности во время поездок в горные и предгорные районы", - отмечается в сообщении.