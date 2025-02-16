Совместное заявление правоохранителей об убийстве в Саатлы

В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинской прокуратуры и районного отдела полиции было установлено, что пропавший 5 февраля житель села Ширинбейли Миргасан Сеидов (1959 г.р.) был убит.

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Эльшад Аббасов (1980 г.р.) и его сын Эльчин Аббасов (2005 г.р.) задушили Миргасана Сеидова в его собственном автомобиле с целью наживы, а затем, чтобы скрыть преступление, привязали камень к его ногам и сбросили тело в водоканал.

Тело Сеидова было извлечено в присутствии прокурора-криминалиста и эксперта. Ведется интенсивное расследование, назначены необходимые экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (убийство группой лиц по предварительному сговору) и 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений).

Оба подозреваемых задержаны и привлечены к следствию.