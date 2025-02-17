63-летний азербайджанский силач попал в Книгу рекордов России и СНГ

63-летний азербайджанский пехлеван Алияр Мусаев, протащивший на мизинцах три вагона весом в 71 тонн 250 кг на расстояние в 20 метров, вошел в Книгу рекордов России и СНГ. Об этом сообщил Day.Az сам А.Мусаев.

Алияр Мусаев родом из Нахчывана, продавец шин для большегрузных автомобилей. Ранее установил несколько национальных рекордов.

"К этому рекорду готовился более 12 лет. Соорудил во дворе своими руками тренажер, а после работы несколько часов подряд тренировался. Мечтаю попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для меня большая честь возвысить имя Азербайджана во всем мире", - сказал он.

В Москве Алияру Мусаеву главным редактором "Книги рекордов России" и "Книги рекордов СНГ" Алексеем Свистуновым были вручены сертификаты и дипломы. По его словам, это уникальный рекорд и готовятся документы для включения достижения в Книгу рекордов Гиннесса.