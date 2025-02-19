Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр объявил о результатах вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений, проведенного 16 февраля 2025 года.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Ознакомиться с результатами экзамена можно здесь.