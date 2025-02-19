https://news.day.az/society/1731423.html

Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр объявил о результатах вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений, проведенного 16 февраля 2025 года. Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ. Ознакомиться с результатами экзамена можно здесь.