https://news.day.az/society/1731423.html Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру Государственный экзаменационный центр объявил о результатах вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений, проведенного 16 февраля 2025 года. Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ. Ознакомиться с результатами экзамена можно здесь.
Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру
Государственный экзаменационный центр объявил о результатах вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений, проведенного 16 февраля 2025 года.
Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.
Ознакомиться с результатами экзамена можно здесь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре