https://news.day.az/society/1733292.html Очередной случай смертельного отравления спиртом в Баку В Сабаильском районе Баку произошел очередной случай смертельного отравления алкоголем. Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, житель столицы Садиг Самедов, 1982 года рождения, скончался после употребления технического спирта. В связи с этим происшествием прокуратура Сабаильского района проводит расследование.
Очередной случай смертельного отравления спиртом в Баку
В Сабаильском районе Баку произошел очередной случай смертельного отравления алкоголем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, житель столицы Садиг Самедов, 1982 года рождения, скончался после употребления технического спирта.
В связи с этим происшествием прокуратура Сабаильского района проводит расследование.
Стоит отметить, что общее число погибших в результате отравления алкоголем в Баку достигло 19 человек.
Ранее мы сообщали, что в Баку 15 человек погибли от отравления.
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