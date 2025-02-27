Очередной случай смертельного отравления спиртом в Баку

В Сабаильском районе Баку произошел очередной случай смертельного отравления алкоголем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, житель столицы Садиг Самедов, 1982 года рождения, скончался после употребления технического спирта.

В связи с этим происшествием прокуратура Сабаильского района проводит расследование.

Стоит отметить, что общее число погибших в результате отравления алкоголем в Баку достигло 19 человек.

Ранее мы сообщали, что в Баку 15 человек погибли от отравления.