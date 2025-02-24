В Баку 15 человек погибли от отравления

По делу о гибели 15 человек в Сабунчинском районе Баку 22-23 февраля возбуждено уголовное производство по статье 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время проводится расследование.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Предварительное расследование показало, что причиной смерти стало отравление техническим спиртом (этиловым спиртом).

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта и криминалиста провели осмотр места происшествия и тел погибших. Были изъяты вещественные доказательства, такие как пустые бутылки с гигиеническим средством, содержащим спирт 75% и 95% (не предназначенным для внутреннего употребления), остатки пищи и другие важные предметы. Проведены необходимые экспертизы и выполнены другие следственные действия.

В настоящее время продолжается предварительное расследование по данному делу.