На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";
4) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
5) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;
6) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7) транспортной развязке "20 Января";
8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".
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