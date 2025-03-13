На этих дорогах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

2) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3) проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу";

4) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

5) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

6) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7) транспортной развязке "20 Января";

8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10) улице Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".