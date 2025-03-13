Граждане Армении, посещавшие Карабах, не регистрировались

В ходе продолжившегося 13 марта в Бакинском военном суде процесса обвиняемый Аркадий Гукасян признал, что жителям Армении, проживающим незаконном режиме, выдавались армянские паспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сказал, что в этих паспортах было написано "Республика Армения". "Однако указывался адрес, где он проживал: если Ханкенди, то Ханкенди, если Агдере, то Агдере. Эти паспорта позволяли людям путешествовать по России, Европе и другим местам. Поэтому было решено, что паспорта следует приобретать в Армении. Паспорта граждан Армении и армянских жителей, проживавших в Карабахе, внешне были идентичны. Разница была только в серийных номерах. Для армянских жителей, проживавших в Карабахе, Арменией был выдан отдельный серийный номер", - отметил он.

Заявив, что граждане Армении, посещающие Карабах, не регистрировались, А.Гукасян отметил: "Граждане Армении не регистрировались по прибытии в Карабах, а армянские жители, проживавшие в Карабахе, не регистрировались при выезде в Армению. Иностранные граждане регистрировались по прибытии и возвращении из Армении в Карабах. Они приезжали из многих стран. "Находившие у власти" некоторое время назад смогут ответить на эти вопросы. Приезжало много людей - депутаты, сенаторы, конгрессмены и другие".

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и многочисленных других преступлениях, продолжится 14 марта.