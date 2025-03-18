В Кельбаджаре опрокинулся грузовик

В Кельбаджарском районе, в селе Гамышлы, произошло тяжелое ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром грузовой автомобиль, водитель которого потерял управление, опрокинулся в овраг.

В результате аварии один пассажир, 64-летний житель Гянджи М.Мамедов, погиб на месте происшествия, а другой - 48-летний уроженец Шамкирского района Р.Шахназаров, скончался в больнице.

Водитель, 37-летний Э. Надиров, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится расследование.