https://news.day.az/society/1738076.html В Кельбаджаре опрокинулся грузовик - есть погибшие В Кельбаджарском районе, в селе Гамышлы, произошло тяжелое ДТП, в котором погибли два человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром грузовой автомобиль, водитель которого потерял управление, опрокинулся в овраг.
В Кельбаджаре опрокинулся грузовик - есть погибшие
В Кельбаджарском районе, в селе Гамышлы, произошло тяжелое ДТП, в котором погибли два человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня утром грузовой автомобиль, водитель которого потерял управление, опрокинулся в овраг.
В результате аварии один пассажир, 64-летний житель Гянджи М.Мамедов, погиб на месте происшествия, а другой - 48-летний уроженец Шамкирского района Р.Шахназаров, скончался в больнице.
Водитель, 37-летний Э. Надиров, получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, проводится расследование.
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