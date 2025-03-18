В Билясуваре из-за нарушений закрыли хлебопекарный цех

В Билясуварском районе временно остановлена работа хлебопекарного цеха.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Агентства продовольственной безопасности (АПБА), в ходе проверки было установлено, что предприятие, принадлежащее Эльшаду Гусейнову, не соответствовало санитарным требованиям.

Среди выявленных нарушений значились: отсутствие надлежащего покрытия стен, пола и потолка, что затрудняло их очистку; неправильное хранение муки, которая размещалась без учета минимального расстояния от стен и пола; нехватка спецодежды у персонала; использование столов из материалов, подверженных коррозии; отсутствие отдельного помещения для хранения готовой продукции, вследствие чего хлебные изделия хранились без учета санитарных норм.

Кроме того, были зафиксированы другие несоответствия, свидетельствующие о нарушении санитарных стандартов.

На основании обнаруженных недостатков и в соответствии с законодательством деятельность предприятия была приостановлена.