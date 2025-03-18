В Баку праздничный костер стал причиной пожара

В Баку, в Ясамальском районе, произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, костер, горящий перед одним из жилых домов, перекинулся на близлежащие деревья.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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