https://news.day.az/society/1738304.html В Баку праздничный костер стал причиной пожара - ВИДЕО В Баку, в Ясамальском районе, произошел пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, костер, горящий перед одним из жилых домов, перекинулся на близлежащие деревья. К месту происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Новость обновляется
В Баку праздничный костер стал причиной пожара - ВИДЕО
В Баку, в Ясамальском районе, произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, костер, горящий перед одним из жилых домов, перекинулся на близлежащие деревья.
К месту происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре