На ряде улиц в Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
3) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
4) транспортной развязке "20 Января";
5) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.
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