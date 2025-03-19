На ряде улиц в Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

4) транспортной развязке "20 Января";

5) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра.