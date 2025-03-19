Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с резким ухудшением погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление, ГУДП призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность и строго соблюдать правила для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Водителям рекомендуется выбирать скорость с учетом погодных условий, избегать резких маневров и торможений, а также воздерживаться от необоснованных обгонов. Владельцам прицепных, тентованных и длинномерных грузовиков следует надежно закреплять перевозимые грузы в условиях сильного ветра.

Кроме того, водителям рекомендуется парковать транспортные средства подальше от объектов, которые могут обрушиться, упасть или скользить, и отдавать предпочтение крытым парковкам.

Следует отметить, что неблагоприятные погодные условия с дождем и сильным ветром продлятся в Азербайджане до 24 марта.