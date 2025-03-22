https://news.day.az/society/1739215.html В Азербайджане сохраняется дождливая погода По состоянию на 17:00 22 марта, в некоторых районах страны идут дожди. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода. Регионы, где идут дожди
В Азербайджане сохраняется дождливая погода
По состоянию на 17:00 22 марта, в некоторых районах страны идут дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода.
Регионы, где идут дожди
Согласно информации, в Нафталане, Горане, Джейранчёле, Шамкире, Товузе, Агстафе, Гяндже, Габале, Мингечевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Шеки, Гахе, Загатале, Балакяне и Огузе периодически идут дожди.
Районы, где выпал снег
В Гёйгёле, Гядабее и Дашкесене периодически идет снег.
Туманная погода
В Дашкесене, Гёйгёле, Балакяне, Гахе, Шеки, Габале, Огузе и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.
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