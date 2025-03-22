В Азербайджане сохраняется дождливая погода

По состоянию на 17:00 22 марта, в некоторых районах страны идут дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода.

Регионы, где идут дожди

Согласно информации, в Нафталане, Горане, Джейранчёле, Шамкире, Товузе, Агстафе, Гяндже, Габале, Мингечевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Шеки, Гахе, Загатале, Балакяне и Огузе периодически идут дожди.

Районы, где выпал снег

В Гёйгёле, Гядабее и Дашкесене периодически идет снег.

Туманная погода

В Дашкесене, Гёйгёле, Балакяне, Гахе, Шеки, Габале, Огузе и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.