В бакинском метро произошли сотни инцидентов с остановками эскалаторов

В первые два месяца 2025 года эскалаторы на станциях бакинского метро останавливались 534 раза из-за действий пассажиров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", 336 из этих случаев были вызваны нажатием кнопки STOP без явной необходимости.

Кроме того, 129 пассажиров упали на эскалаторах из-за неосторожности, и 7 из них получили травмы. Также зафиксировано 69 падений, которые произошли из-за зацепления вещей пассажиров за элементы эскалатора.