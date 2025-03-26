https://news.day.az/society/1739815.html Спасатели высвободили человека, застрявшего в лифте в Баку В связи с обращениями, поступившими на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) о людях, застрявших в лифте в Баку, спасательные службы ведомства провели операцию. Как передает Day.Az, ссылаясь на данные МЧС, в ходе операции одному из пострадавших была оказана необходимая помощь.
Спасатели высвободили человека, застрявшего в лифте в Баку
В связи с обращениями, поступившими на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) о людях, застрявших в лифте в Баку, спасательные службы ведомства провели операцию.
Как передает Day.Az, ссылаясь на данные МЧС, в ходе операции одному из пострадавших была оказана необходимая помощь.
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