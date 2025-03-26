Землетрясение в Азербайджане

В Самухском районе Азербайджана произошло землетрясение.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки силой 3,6 балла были зафиксированы в Самухском районе.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.