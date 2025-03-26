https://news.day.az/society/1739924.html Землетрясение в Азербайджане В Самухском районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом в среду Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. Согласно информации, подземные толчки силой 3,6 балла были зафиксированы в Самухском районе. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Землетрясение в Азербайджане
В Самухском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки силой 3,6 балла были зафиксированы в Самухском районе.
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
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