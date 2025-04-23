https://news.day.az/society/1747027.html В ряде рек Азербайджана повысилась водность В реках Азербайджана зафиксировано повышение уровня воды. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, передаёт Day.Az. Так, в реке Гарасучай-Зардаб (регион Большого Кавказа) уровень воды увеличился на 7 см. В реке Заямчай-Агбашлар, протекающей по территории Малого Кавказа, - на 2 см.
В ряде рек Азербайджана повысилась водность
В реках Азербайджана зафиксировано повышение уровня воды.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, передаёт Day.Az.
Так, в реке Гарасучай-Зардаб (регион Большого Кавказа) уровень воды увеличился на 7 см. В реке Заямчай-Агбашлар, протекающей по территории Малого Кавказа, - на 2 см. В реках Охчучай-Бюрюнлю и Тертерчай-Кельбаджар, расположенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, - на 13 см. В Тертерчай в районе Венг зафиксирован рост на 5 см, а в реке Хакаричай-Баласолтанлы - на 3 см.
Кроме того, на трансграничной реке Кура в районе Гырагкесемен уровень воды поднялся на 19 см.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре