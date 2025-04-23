В ряде рек Азербайджана повысилась водность

В реках Азербайджана зафиксировано повышение уровня воды.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, передаёт Day.Az.

Так, в реке Гарасучай-Зардаб (регион Большого Кавказа) уровень воды увеличился на 7 см. В реке Заямчай-Агбашлар, протекающей по территории Малого Кавказа, - на 2 см. В реках Охчучай-Бюрюнлю и Тертерчай-Кельбаджар, расположенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, - на 13 см. В Тертерчай в районе Венг зафиксирован рост на 5 см, а в реке Хакаричай-Баласолтанлы - на 3 см.

Кроме того, на трансграничной реке Кура в районе Гырагкесемен уровень воды поднялся на 19 см.