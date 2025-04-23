В Баку ускоренными темпами ведётся строительство новой дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) продолжает реализацию крупного дорожного проекта, предусматривающего строительство новой автомагистрали от улицы академика Гасана Алиева до станции метро "Кёроглу".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию агентства, в настоящее время активные работы ведутся на участке между улицами Гасана Алиева и Музаффара Нариманова.

Проект реализуется в рамках "Государственной программы по модернизации транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утверждённой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно информации, новая дорога будет пролегать параллельно проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева. Протяженность основного участка составит 3,9 км, а дополнительные съезды, подъезды и рампы займут ещё 2,6 км. Дорога будет шестиполосной, что значительно повысит её пропускную способность.

Проект включает в себя строительство четырёх тоннелей общей длиной 2 210 метров и трёх подземных пешеходных переходов длиной 112 метров. Дорожный маршрут начинается от перекрестка улиц Халила Рзы Улутюрка и Музаффара Нариманова, проходит рядом со станцией метро "Улдуз" и далее следует через два тоннеля длиной 1 240 м под существующими линиями метрополитена и железной дороги - от улицы Алескера Гаибова до улицы Алияра Алиева.

Следующий этап трассы тянется от улицы Юсифа Везира Чеменземинли до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, включая тоннель длиной 550 метров и круговую развязку на пересечении улиц Ашыга Моллы Джумы и Заура Нудиралиева. Далее дорога выходит к улице Кёроглу Рагимова и соединяется с улицей Гасана Алиева.

На перекрестке с улицей Алияра Алиева предусмотрено возведение ещё одного тоннеля длиной 410 метров. Строительные работы на этом и других участках уже идут полным ходом.

Также сообщается, что подземные пешеходные переходы строятся на 3-м километре дороги и на улице Мирзы Улугбека.

В связи с реализацией проекта на ряде улиц введены временные ограничения движения. Водителей просят быть особенно внимательными, соблюдать ПДД и ориентироваться на временные дорожные знаки, установленные в зонах строительства.