В Лерике изъята крупная партия наркотиков

Сотрудники Лерикского районного отдела полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на лянкяранскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Задержаны 32-летний Нурлан Ализаде, 30-летний Биннет Эйвазлы и 31-летний Нурлан Баширов. По версии следствия, они причастны к организации ввоза и распространения крупной партии наркотических веществ контрабандным путём.

В результате оперативных мероприятий у подозреваемых изъято 10 килограммов марихуаны и опиума. По предварительным данным, наркотики были приобретены у гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, и судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.