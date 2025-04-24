В Азербайджане избавились от некачественного импортного товара

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сообщило о выявлении несоответствий в партиях бананов и абрикосовых косточек, привезенных в страну из Эквадора и Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу агентства, при проверке 24 тонн бананов, ввезенных компанией Aferol Qida из Эквадора, сотрудники АПБА обнаружили признаки гниения товара.

Также в ходе анализа абрикосовых косточек массой 320 кг, привезенных компанией Yedcon 2024 из Ирана, было установлено, что уровень афлатоксина B1 в образцах превышает допустимые пределы.

В связи с этими нарушениями АПБА приняло меры по вывозу небезопасных продуктов за пределы таможенной территории, их уничтожению или утилизации. Все проблемные партии были ликвидированы.