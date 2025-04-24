https://news.day.az/society/1747450.html В Баку сгорели три автомобиля - ВИДЕО В Насиминском районе города Баку загорелись моторный отсек и панель управления легкового автомобиля марки "Mercedes", а также передняя фара и зеркало легкового автомобиля марки "Chevrolet". Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС Азербайджана.
В Баку сгорели три автомобиля - ВИДЕО
В Насиминском районе города Баку загорелись моторный отсек и панель управления легкового автомобиля марки "Mercedes", а также передняя фара и зеркало легкового автомобиля марки "Chevrolet".
Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС Азербайджана.
Из-за высокой температуры частично оплавилась дверь находившегося поблизости легкового автомобиля марки "Toyota".
Линии коммуникаций, проходящие вдоль дороги, были защищены от возгорания. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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