В Баку сгорели три автомобиля

В Насиминском районе города Баку загорелись моторный отсек и панель управления легкового автомобиля марки "Mercedes", а также передняя фара и зеркало легкового автомобиля марки "Chevrolet".

Как передает Day.Az, об этом сообщает МЧС Азербайджана.

Из-за высокой температуры частично оплавилась дверь находившегося поблизости легкового автомобиля марки "Toyota".

Линии коммуникаций, проходящие вдоль дороги, были защищены от возгорания. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.