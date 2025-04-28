Агентство господдержки НПО Азербайджана назвало сумму, выделенную на более чем 1000 проектов Глобального Юга

Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана выделило 13 миллионов долларов на более чем 1000 проектов неправительственных организаций, представляющих Глобальный Юг.

Как передает Day.Az, об этом сегодня заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева в ходе учредительной конференции платформы НПО Глобальный Юг в Баку.

По ее словам, Агентство намерено продолжать оказывать поддержку организациям, представляющим Глобальный Юг.

"На сегодняшнем мероприятии участников объединяет язык солидарности. Концепция Глобального Юга охватывает не только географию, но и включает в себя политические и социальные сети.

Большинство народов, живущих в странах Глобального Юга, сталкиваются с бедностью и последствиями колониальной политики. На конференции COP29 Азербайджан также внес свой вклад в поддержку стран Глобального Юга", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит Форум "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

В мероприятии принимают участие руководители влиятельных неправительственных организаций и представители гражданского общества из 116 стран, на которые приходится около 80 процентов населения мира.

Это мероприятие считается знаковым событием в жизни гражданского общества Глобального Юга, охватывающего Азию, Африку, Латинскую Америку и Океанию - две трети стран мира.