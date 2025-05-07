https://news.day.az/society/1750864.html К сведению пенсионеров Баку, Сумгайыта и Абшерона Выплата пенсий за май в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе намечена на 8 мая. Как передает Day.Az, в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) уточнили, что пенсии для граждан, имеющих право на льготные условия, будут выплачены в установленный срок.
К сведению пенсионеров Баку, Сумгайыта и Абшерона
Выплата пенсий за май в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе намечена на 8 мая.
Как передает Day.Az, в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) уточнили, что пенсии для граждан, имеющих право на льготные условия, будут выплачены в установленный срок.
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