Генпрокуратура начала расследование по факту обнаружения предполагаемых человеческих останков

По факту обнаружения фрагментов, предположительно принадлежащих человеческому скелету, ведется расследование.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что 25 мая в районную прокуратуру поступила информация об обнаружении фрагментов костей, предположительно принадлежащих человеку, в районе села Сырхавенд Агдамского района.

Сотрудники прокуратуры незамедлительно провели осмотр места происшествия с участием криминалиста и эксперта. Обнаруженные фрагменты костей были изъяты в установленном порядке для проведения экспертизы и лабораторных исследований, а также были выполнены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Агдере найдены предположительно человеческие останки.