https://news.day.az/society/1759426.html В Азербайджане 3 дня подряд будут нерабочими В связи с Днём Национального Спасения, в Азербайджане три дня подряд будут нерабочими. Как передает Day.Az, в этом году День Национального Спасения - 15 июня - приходится на воскресенье. Согласно требованиям Трудового законодательства, 16 июня будет нерабочим днём. Кроме того, 14 июня в этом году выпадает на субботу.
В Азербайджане 3 дня подряд будут нерабочими
В связи с Днём Национального Спасения, в Азербайджане три дня подряд будут нерабочими.
Как передает Day.Az, в этом году День Национального Спасения - 15 июня - приходится на воскресенье.
Согласно требованиям Трудового законодательства, 16 июня будет нерабочим днём.
Кроме того, 14 июня в этом году выпадает на субботу.
Таким образом, 14, 15 и 16 июня будут нерабочими днями.
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