В Азербайджане 3 дня подряд будут нерабочими

В связи с Днём Национального Спасения, в Азербайджане три дня подряд будут нерабочими.

Как передает Day.Az, в этом году День Национального Спасения - 15 июня - приходится на воскресенье.

Согласно требованиям Трудового законодательства, 16 июня будет нерабочим днём.

Кроме того, 14 июня в этом году выпадает на субботу.

Таким образом, 14, 15 и 16 июня будут нерабочими днями.