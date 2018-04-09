В UNEC показали спектакль "Прерванные судьбы", посвященный шехидам апрельских боев - ФОТО

В UNEC состоялся спектакль "Прерванные судьбы", сообщает вуз в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сценическое произведение, поставленное членами Творческого центра UNEC, посвящено памяти выпускника Азербайджанской государственной художественной академии Самира Качаева, ставшего шехидом апрельских боев. Спектакль подготовлен по пьесе Ефима Абрамова и Лейлы Беим "Мечтающие мальчики".

Родители выпускников UNEC Турала Дадашова и Махира Мирзоева, ставших шехидами апрельских боев, смотрели спектакль вместе с преподавателями и студентами университета.

Сценическое произведение, мастерски исполненное студентами, участники встретили бурными аплодисментами.

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