В Баку ликвидировано незаконное религиозное сообщество - СПЕЦОПЕРАЦИЯ СГБ

23 апреля 2018 11:30

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана выявила незаконно действующий религиозный комплекс в Шихларском дачном массиве в поселке Алят Гарадагского района Баку. Об этом сообщает структура в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, он был выявлен в ходе мероприятий, проведенных совместно с Государственным комитетом по работе с религиозными структурами. Комплекс был создан Рахманом Микаил оглу Рахманли на собственном дачном участке.

"К религиозным обрядам в комплексе, тайно созданном последователями нетрадиционных религиозных течений, также привлекались дети. В этом комплексе, являвшемся по сути незарегистрированной "мечетью", была обнаружена многочисленная запрещенная религиозная литература", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, СГБ задокументировала все нарушения и остановила деятельность этого незаконного комплекса. Расследование по данному факту продолжается.

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